Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.04.2023 17:18

4 öğretmenin öldüğü bölgedeki yola yine kaya düştü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların, 4 öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düştüğü bölgede, yola yine kaya düştü.

4 öğretmenin öldüğü bölgedeki yola yine kaya düştü

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, yamaçtan kopan kayalar, o sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamlarını yitirdi.

4 öğretmenin öldüğü bölgedeki yola yine kaya düştü

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 öğretmenin öldüğü bölgede çalışma başlattı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkiindeki çalışmada, kayalar iş makineleriyle kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürüldü.

4 öğretmenin öldüğü bölgedeki yola yine kaya düştü

Ancak yükseklerde toprak kayması olduğu için bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgeye yakın noktaya düşen kayalarla yol, trafiğe kapandı. Olayda, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı.

ETİKETLER
Adana Heyelan
Sıradaki Haber
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak
17:30
Mescid-i Aksa'da itikaf: Ayrım Duvarı'nı aşıp geldiler
17:13
Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı
17:10
AB, kripto hareketlerini sıkı takip edecek
17:06
Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı: O anlar kamerada
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ