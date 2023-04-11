4 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Menemen ve Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik teknik takip, saha ve analiz çalışmalarının ardından operasyon başlattı.

İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'de önceden belirlenen 54 adrese gerçekleştirilen baskında 50 kişi gözaltına alındı. İkametlerdeki aramalarda ise 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 805 uyuşturucu hap, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek ve silahlara ait 8 şarjör, 5 sikke ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 115 liraya el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.