Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 ilde PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK
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