Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Gece eksi 15'i gördü

İl genelinde soğuk hava etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

Erzurum

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 108 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 406 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Hakkari

Hakkari merkeze bağlı 1 köy ve 11 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 5 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 1 köy olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri ise kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kente genelinde kapanan 91 yerleşim biriminden 72'sini açan karla mücadele ekipleri, kapalı 19 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Bitlis/Muş

Bitlis'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan kapalı köy yollarını en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kentte 5 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildiren Yentür, söz konusu köy yollarını en kısa sürede açacaklarını kaydetti.