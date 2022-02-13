İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde devlet hastanesine bağlı dış polikliniğinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak bazı cihazlarla muayene odaları hasar gördü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.