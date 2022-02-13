Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 06:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de diş polikliniğinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın söndürüldü.
İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde devlet hastanesine bağlı dış polikliniğinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak bazı cihazlarla muayene odaları hasar gördü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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