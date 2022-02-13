Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 06:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Buzlar çözülünce barajda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da baraj gölündeki balıkları yemleyen 3 kişi, buzların erimesiyle mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'nda yaşandı.
3 arkadaş, balıkları yemlemek için yürüyerek buz tutmuş suyun üzerinde baraj gölünün ortasındaki balık çiftliğine ulaştı. Balıkları yemledikten sonra geri dönmek isteyen 3 kişi, buzun çözüldüğünü fark etti.
Baraj ortasındaki kulübede mahsur kalan kişilerin yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 3 kişi kıyıya çıkarıldı.
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