Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.