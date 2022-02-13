Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bakırköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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