Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 01:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü 66 yaşındaki Mustafa Şimşek yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şimşek'in idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Dalgıç Timi ve itfaiye sevk edildi.
Dalgıçlarca sulama kanalından çıkarılan Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Etiketler: Muğla
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