Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 04:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde Osman B. idaresindeki otomobil, Emirhan K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Ali Osman G.'ye çarptı.
Kazada Ali Osman G. ile sürücü Emirhan K. yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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