Türk sinemasının unutulmaz repliğinden yola çıktılar; "Sevgi emek ister" diyerek harekete geçtiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mutlu evliliğin inşası için evlenecek bireylere eğitim veriyor.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere 2013 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

Mutlu evliliğin sırları anlatılıyor

Evlilik öncesi eğitimlerinde sağlıklı bir evliliğin yaşanması için aile hukuku anlatılıyor, evlilikte etkili iletişim kurma ve yaşam becerileri kazandırılmaya çalışılıyor.

Bakanlık 1031 aile eğitim programı eğiticisi ile çalışıyor. Eğitimciler aile hukuku, sağlık ve iletişim başlıkları altında eğitim veriyor.

Katılımcılara kitaplar da ücretsiz veriliyor. Evlilik öncesi verilen bu eğitimler gençlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmesini sağlıyor.