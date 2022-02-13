Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
10 saniyede 100 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da 2 şüpheli, bir cep telefonu mağazasının camını kırarak 10 saniyede yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları kameraya da yansıdı.
Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki mağazaya giden cerrahi maskeli 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerinin yanından aldıkları bordür taşla dükkanın camını kırdı.
Şüphelilerden biri dışarıda beklerken, içeri giren kişi, 7 son model cep telefonunu çaldı. Hırsızlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.
Faillerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bursa Cep Telefonu Hırsızlık Polis
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