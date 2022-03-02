Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 İlde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonsa gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yakalanan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12'si tutuklandı.
Etiketler: İzmir Kütahya Antalya İstanbul FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Polis
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