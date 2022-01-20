Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji dik yamaçlarda çığ riski olduğunu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri aralıklarla karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van'da 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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