İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesi için teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.