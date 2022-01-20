Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.
Jandarma, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi tarihi eser bulmak için çeşitli malzemelerle kaçak kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Mersin Kaçak Kazı Tarihi Eser
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