Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Ulaşımdaki aksamaları engellemek için Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda çalışma yaptı.

İstasyon Caddesi'nde görev yapan ekipler, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. Belediye’ye bağlı temizlik personeli e çevredekiler de sürücülerin yardıma koştu.

Yayaların güvenliği için çalışan ekipler, yolda kalan araçlara iterek yardım etti.