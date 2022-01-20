Kentte bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü.

Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

"Eksi 30 dereceye yakın soğuk var"

Havanın çok sağuk olduğunu ifade eden Dilaver Ulgay, "Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk" dedi.