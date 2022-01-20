Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da yoğun kar: Bazı bölgelerde evler kara gömüldü
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde evler kar altında kaldı.
Kentte bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü.
Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
"Eksi 30 dereceye yakın soğuk var"
Havanın çok sağuk olduğunu ifade eden Dilaver Ulgay, "Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk" dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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