11 bin metrekarelik kapalı alanı, 34 sergi salonu ve 553 adet eseriyle Dolmabahçe'deki Resim Müzesi, kültür sanat hayatının merkezi haline geldi.

Resim Müzesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

O günden bugüne ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle genç yaştaki sanatseverlerin ilgisi daha çok oldu.

"Bir yıl dolu dolu geçti"

Müzeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen Milli Saraylar Resim Müzesi Yöneticisi Gülsen Sevinç Kaya, "Milli Saraylar Resim Müzesi'nde bir yıl dolu dolu geçti. Özellikle gençlerimiz çok ilgi gösteriyorlar. Her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor ama gençler daha çok ilgi gösteriyor" dedi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Resim Müzesi'nde hem yerli hem de yabancı ressamların eşsiz eserleri sergileniyor.

"Osmanlı sanatının tek temsilcisiyiz"

Müzedeki eserler hakkında bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

"Bizim müzemiz Milli Saraylar Resim Müzesi, tek başyapıtı olan bir müze değil. Müzemiz başyapıtlar müzesi gibi yerli ve yabancı ressamların başyapıtlarından oluşuyor. Osmanlı sanatının Türkiye'de ve dünyada tek temsilcisiyiz."



Padişah portreleri ilgi görüyor

Resim müzesinde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerin başında padişah portreleri bölümü yer alıyor. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan son padişahına kadar tüm padişahların portreleri yer alıyor. Ziyaretçiler burada tarih kitaplarında gördükleri eserlerin orijinallerini görme fırsatı buluyor.



Resim Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Orhan Mete