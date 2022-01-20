Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin altındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alt kattaki depoda çıkan yangına müdahale etti.
Dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi ile sinir krizi geçiren kişiye, ambulanslarda müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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