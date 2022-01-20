Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 07:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Bolu'da 2 kişi, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesinde bulunan bir binanın çatısında bulunan kar kütleleri yere düştü.
Bu sırada binanın altında bulunan 2 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 2 kişinin kurtulma anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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