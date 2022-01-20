Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 470 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Van

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı, kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı.

1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu trafiğe kapatıldı.

[van kar dha]

Yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde de eğitime bugün için ara verildi.

Doğu Anadolu da kar ve tipi altında

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 1071 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 459, Erzincan'da 339, Kars'ta 81, Iğdır'da 42 ve Tunceli'de 280 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Malatya

Kentteki ilçelerden Arapgir'de 63, Pütürge'de 59, Akçadağ'da 56, Arguvan'da 49, Hekimhan'da 40, Battalgazi'de 38, Darende'de 34, Yazıhan'da 33, Doğanşehir'de 31, Kuluncak ve Doğanyol'da 16'şar, Yeşilyurt'ta 14 ve Kale'de 8 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 457 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 400 araç ve 1200 personelle çalışma yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

3 kentte 826 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 125, Baskil ilçesinde 58, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 31, Karakoçan'da 66, Keban'da 30, Kovancılar'da 56, Palu'da 37, Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 489 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını aktardı.

Şırnak'ta da 2 günden bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Merkeze bağlı 10 köy, 5 mezra, Uludere ilçesinin 6, Güçlükonak'ta 13 ve Beytüşşebap ilçesinde de 14 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede, 4 loder, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyonla 22 ekip, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezi ve ilçelerinde 109 köy ve 237 mezra yolu olmak üzere toplam 346 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kapanan yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta yoğun kar nedeniyle 352 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Beyaza bürünen kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili kar ve tipi nedeniyle 332 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını en kısa sürede açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kent sakinleri, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de 1115 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Rize merkez ve ilçelerinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kardan dolayı merkezde 20, Ardeşen'de 37, Çamlıhemşin'de 16, Çayeli'de 54, Derepazı'nda 7, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 12, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 5, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 48 olmak üzere 277 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek ana arterler ile hastane yollarını açık tuttu.

Ekipler, 116 araç ve 300 personelle kırsalda kapalı olan 528 mahallenin yolunu açtı, kalan 216 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kar ve buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 14, Alucra'da 34, Bulancak'ta 14, Çamoluk'ta 14, Çanakçı'da 15, Dereli'de 20, Doğankent'te 6, Espiye'de 21, Eynesil'de 5, Görele'de 62, Güce'de 8, Keşap'ta 29, Piraziz'de 7, Şebinkarahisar'da 42, Tirebolu'da 48, Yağlıdere'de 21 köy yolu olmak üzere 360 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Artvin

Artvin'de kar sonucu merkezde 11, Ardanuç'ta 6, Arhavi'de 15, Borçka'da 24, Murgul'da 2, Hopa'da 5, Kemalpaşa'da 12, Şavşat'ta 16, Yusufeli'de 10 olmak üzere toplamda 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de şehir merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de önceki gece etkili olan kar nedeniyle merkezde 60, Torul'da 20, Köse'de 4, Kürtün'de 15 ve Şiran'da 8 olmak üzere toplam 107 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, diyaliz hastası, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane Belediyesi de Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde iş makineleriyle kar temizleme çalışması yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta iki gün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı kentteki araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Sürücülerin buzlanma oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 318 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 54 mahallenin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde bir mahallede de yaşanan enerji sorunu giderilmeye çalışılıyor.

Karabük

Karabük merkezde 5, Eskipazar'da 16, Ovacık'ta 18, Yenice'de 20, Safranbolu'da 22 ve Eflani ilçesinde 42 olmak üzere 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte kar nedeniyle 15 köyde ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 67, ilçelerden Abana'da 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 56, Azdavay ve Devrekani'de 44'er, Bozkurt'ta 26, Cide'de 37, Çatalzeytin'de 23, Daday'da 31, Doğanyurt'ta 8, Hanönü'nde 2, İhsangazi'de 17, İnebolu'da 35, Küre'de 30, Pınarbaşı ve Şenpazar'da 20'şer, Seydiler'de 11 olmak üzere 490 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop

Sinop'ta da yoğun kar nedeniyle ilçelerden Boyabat'ta 17, Erfelek'te 24, Türkeli'de 33, Ayancık'ta 71, Gerze'de 25, Dikmen'de 18 ve merkez ilçede 20 olmak üzere 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçelerden Pervari'de 44, Şirvan'da 58, Kurtalan'da 67 köy ve 20 mezra, Eruh'ta 55 köy ve 14 mezra, Baykan'da 30 köy ve 20 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Siirt Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı önlem alıyor.

Mardin

Mardin'de kar nedeniyle Derik, Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit ve Savur'da 550 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Batman

Batman'da kar nedeniyle Kozluk, Beşiri, Sason, Gerçüş ve Hasankeyf ilçelerinde 286 köy ile 284 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.