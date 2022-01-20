Bölgede 5 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kayması ve kaza yapmasıyla yolun zaman zaman ulaşıma kapanması sonucu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, yol kenarlarında ve park alanlarında bekletildi.

Ağır tonajlı araçlar da yollarına devam ediyor

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Ağır tonajlı araçlar da kontrollü olarak yollarına devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürdürdüğü bölgede, trafik ve jandarma ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için görev yapıyor.