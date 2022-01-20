Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini yitirdi. Yolda trafik akışı da normal seyrediyor.
Bölgede 5 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kayması ve kaza yapmasıyla yolun zaman zaman ulaşıma kapanması sonucu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, yol kenarlarında ve park alanlarında bekletildi.
Ağır tonajlı araçlar da yollarına devam ediyor
Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Ağır tonajlı araçlar da kontrollü olarak yollarına devam ediyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürdürdüğü bölgede, trafik ve jandarma ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için görev yapıyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Trafik
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