Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

İstanbul Kartal açıklarında karaya oturan bir gemide yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. https://t.co/hiW0iXl9Va pic.twitter.com/CZwRlhjLRN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2022

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Kuru yük taşınan geminin arka kısmında kaptan köşkü ve kamaraların olduğu bölümde alevli şekilde devam eden ve yoğun duman oluşan yangına, itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.

Kıyı Emniyetine bağlı şark römorkörünün de denizden müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin gemideki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle Sahil Güvenlik botu da denizde bekletiliyor.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 09.50 sıralarında Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu "Boras" isimli gemide yangın ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 hızlı tahlisiye botu, şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.