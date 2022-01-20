Mersin’in Erdemli ilçesinde dün seçimleri yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın tanıtım afişine bağlı 10 kiloluk taş rüzgarın etkisi ile 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü.

Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankartı çözerek polis tarafından emanete aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.