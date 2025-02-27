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Türkiye
TRT Haber 27.02.2025 05:41

3 ile sarı uyarı: Yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Artvin, Rize ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

3 ile sarı uyarı: Yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Sivas, Kars ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Rize ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

3 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. 

3 ile sarı uyarı: Yoğun kar bekleniyor

Kuvvetli yağış uyarısı

Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli yağmur beklendiğinden beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ, buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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