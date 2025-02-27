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Türkiye
DHA 27.02.2025 05:20

Bursa'da 550 yıllık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar oluştu.

Bursa'da 550 yıllık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi

İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii’nin bahçesinde dün akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

Bursa'da 550 yıllık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi

Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden kopan parçalar düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 550 yıllık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi

İncelemede bulunan ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. 

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