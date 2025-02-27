Bursa'da 550 yıllık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi

İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii’nin bahçesinde dün akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden kopan parçalar düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İncelemede bulunan ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.