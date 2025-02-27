Kocaeli'de 5 katlı bina tahliye edildi, yol kapandı

Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.

1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.