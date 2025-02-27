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Türkiye
AA 27.02.2025 01:53

Kocaeli'de 5 katlı bina tahliye edildi, yol kapandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

Kocaeli'de 5 katlı bina tahliye edildi, yol kapandı

Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.

1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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