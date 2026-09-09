3 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Orman dışı alanlarda başlayan yangınlar ile Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerinde çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada Aksu ve Adana yangınlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Antalya Aksu’da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Adana Kozan’da devam eden yangına ise havadan ve karadan aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla sahada."

Açıklamada, "Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu." vurgusu yapılarak "Lütfen ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, en küçük ihmale dahi fırsat vermeyelim. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce canın yuvasını yok edebilir. Orman yangınlarına sebep olmayalım." ifadelerine yer verildi.

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.

Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Antalya

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde ise dün başlayan orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Güzören Mahallesi'ne sıçradı.

Gece boyunca müdahalenin devam ettiği yangının enerjisi yoğun çalışmalar sonunda düşürüldü. Günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesinin yeniden başladığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Tekeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alevlerin tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 230 personel, 2 uçak, 5 helikopter ve kara araçları sevk edilmişti.