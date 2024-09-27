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Türkiye
İHA 27.09.2024 10:22

25 yıllık mesleğine alerjisi var

Ordu'da mesleği gereği 25 yıldır çiçeklerle iç içe yaşayan Mevlüt Kuvan, beklenmedik bir gerçekle karşılaştı. Kuvan, yeşil bitkilere alerjisi olduğunu, sevdiği mesleğinin yıllardır sağlığını bozduğunu öğrendi.

25 yıllık mesleğine alerjisi var

Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, COVID-19 salgını sürecinde tedavi gördü. Bir süre önce domuz gribine yakalanan Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine test yaptırdı.

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı. Aynı şekilde ikinci testin sonucu da pozitif çıkınca Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını öğrendi.

25 yıllık mesleğine alerjisi var

"Koku ya da yorgunluktan diyordum"

Çok sevdiği mesleğine karşı alerjisi olduğunu öğrendiğinde mesleki açıdan adeta yıkıldığını ifade eden Kuvan, "Dükkanda sürekli olarak sorunlar yaşadım ancak ben bunları hep çiçek kokusundan zannediyordum, yeşil bitkilerden olacağı aklıma gelmemişti. Bana sürekli baş ağrısı ve uyku yapıyordu. Çiçeklerin içerisinde kısa sürede uykum geliyordu. Ben baş ağrısı ya da farklı bir sorun olduğunda ilaç kullanıyordum. Ancak çiçekten dolayı sıkıntı olduğunu hiç hissetmediğim için, koku ya da yorgunluktan diyordum" dedi.

"Bundan sonra yeni bir hayat beni bekliyor"

1998 yılında başladığı mesleğini böyle bir nedenden dolayı bırakmayı hiç düşünmediği ifade eden Kuvan, "Sağlık daha önemli olduğu için, şu anda da genç yaştayız, o yüzden mesleğimi değiştirmek istiyorum. İster istemez psikolojim bozuldu, eve gittiğimde bile çiçekleri görmek istemiyorum. İş yerinde gündüzleri 7-8 saat dışarıda kalıyorum, içeriye girip çıkıyorum. Böyle bir şey asla aklıma gelmezdi, bundan sonra yeni bir hayat beni bekliyor" ifadelerine yer verdi.

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