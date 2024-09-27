Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.09.2024 10:14

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.814,69 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.814,69 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,46 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 2,92 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 9.829,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul FED Merkez Bankası
Sıradaki Haber
İlkeleri: Güvenlik, konfor ve zamanında ulaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Macron: Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor
11:27
Türk firmaları ADEX'e damga vurdu
11:27
UNRWA: Lübnan'ın güneyinde 200 binden fazla kişi yerinden edildi
11:26
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki sağlık sistemi büyük zorluklarla karşı karşıya
11:21
ABD'de Helene Kasırgası 4 kategorisiyle karaya vurdu, 3 kişi öldü
11:19
Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
Mersin'de erkenci limon hasadı başladı
Mersin'de erkenci limon hasadı başladı
FOTO FOKUS
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ