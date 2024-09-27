Polisten kaçan hırsız 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi.Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı.

Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı.Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.