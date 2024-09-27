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Türkiye
İHA 27.09.2024 09:56

Polisten kaçan hırsız 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

Polisten kaçan hırsız 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi.Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı.

Polisten kaçan hırsız 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı.Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

Polisten kaçan hırsız 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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Hırsızlık Polis Diyarbakır
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