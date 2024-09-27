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Türkiye
TRT Haber 27.09.2024 09:55

Trenler bu ilkelerle hazırlanıyor: Güvenlik, konfor ve zamanlama

Yılda ortalama 15 bin adet tren vagonuna servis bakımı, temizlik, arıza onarımı gibi hizmetler sağlayan Ankara Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü, 7/24 yolcuların güvenli ve konforlu seyahat etmesi için çalışıyor.

Sercan Türkyılmaz
Sercan Türkyılmaz
Haber/Kamera

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar bölge müdürlüklerinde ve bunlara bağlı iş yerlerinde tamir, bakım, onarım hizmetleri veriliyor.

Ankara Vagon Bakım Onarım Atölyesi Müdür Yardımcısı Metin Hamitoğlu, demiryollarının ilkelerini ve hizmet sürecinin detaylarını TRT Haber’e anlattı.

Trenler bu ilkelerle hazırlanıyor: Güvenlik, konfor ve zamanlama

"Vagonlar titizlikle hazırlanıyor"

Her trenin aynı işlemlerden eksiksiz olarak geçtiğine değinen Hamitoğlu, atölyeye gelen vagonların bir sonraki sefere titizlikle hazırlandığını söyledi:

“Atölyeye gelen trenlerin bir arızasının bulunmasına gerek yok. Bir tren yerleşkeye girdiği andan itibaren treni teknik personelimiz dediğimiz vagon teknisyenlerimiz karşılar. Vagonun teknik olarak bizim demiryollarına has olan önce kulakla alt bakım dediğimiz yürüyen aksamlarının kontrollerini yaparlar. Muhakkak olmazsa olmaz trenlerde en çok önemli olan frendir. Frenlerini kontrol ederler. Bu kontrol esnasında arızalı, eksik, kırık, çalışmayan parça varsa onu tamire tutarlar. Bu normal sefer yapan her trene, seferden dönüp tekrar sefere gidecek tüm trenlere yapılıyor.”

Trenler bu ilkelerle hazırlanıyor: Güvenlik, konfor ve zamanlama

“Yolcu memnuniyetini artırmaya gayret ediyoruz”

Hamitoğlu, temizlik ve hijyenin önemine de vurgu yaptı:

“Bir kere temizlik çok önemli. Temizlikle beraber temizlik araçlarıyla kullandığımız hijyen malzemeleri de çok önemli. Biz genellikle hijyene çok önem veriyoruz. Servisini tamamlayıp da bize gelen tüm vagonlarınızın temizliğini yaptıktan sonra günübirlik dezenfekte işlemini yapıyoruz. Tuvaletlerde, kompartmanlarda ve tüm vagonlarımızda günlük dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Mümkün mertebe yolcu memnuniyetini üst sınırlara çıkarmak için temizlik ve hijyene çok önem veriyoruz.

Trenler bu ilkelerle hazırlanıyor: Güvenlik, konfor ve zamanlama

“7/24 görev başındayız”

Demiryollarını kullanan yolcuların, güvenli ellerde olduğunun altını çizen Hamitoğlu,

“Demiryollarındaki birinci ilkemiz güvenlik, ikincisi konfor, üçüncüsü de yolcularımızı zamanında yerine ulaştırmak. Onu da son zamanlarda kurumumuz çok geliştirdi. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, işletmeleriyle, vagon ve trenlerimizle zamanında yetiştiriyoruz. Konforlu hizmet sunuyoruz. Demiryollarında çalışan üst kademe birimdeki yetkiliden tutun, demiryollarında çalışan yol bekçimiz dahil 7/24 herkes görevinin başındadır. Bu sebeple yolcularımızın seyahatlerinde demir yollarını tercih etmeye devam edeceğinden eminim.” 

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