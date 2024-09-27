Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.09.2024 10:17

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 oldu.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon TÜİK Tüketici Güven Endeksi Perakende Ticaret
Sıradaki Haber
Borsa güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Macron: Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor
11:27
Türk firmaları ADEX'e damga vurdu
11:27
UNRWA: Lübnan'ın güneyinde 200 binden fazla kişi yerinden edildi
11:26
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki sağlık sistemi büyük zorluklarla karşı karşıya
11:21
ABD'de Helene Kasırgası 4 kategorisiyle karaya vurdu, 3 kişi öldü
11:19
Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
Tuz Gölü'nde gün batımı
Tuz Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ