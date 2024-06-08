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Türkiye
DHA 08.06.2024 00:15

200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü yakalandı

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaçma hazırlığındayken yakalandı. 200 yıl hapis cezası ile yargılandığı öğrenilen Çiftçi, cezaevine gönderildi.

200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü yakalandı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede olduğu bilgisini aldı.

Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten polis, Çiftçi'nin bir adreste saklandığını saptadı. Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis, savcılık talimatı ile Çiftçi'yi operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılandığı öğrenilen Çiftçi, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

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