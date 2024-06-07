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Türkiye
AA 07.06.2024 20:04

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki minibüs, Bahçeköy köyü mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, akraba olan 9 kişi ile olay yerinde tedavisi yapılan bir kişi yaralandı.

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan minibüste bulunanların, Adana'dan İstanbul'a hasta yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

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