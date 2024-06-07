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Türkiye
AA 07.06.2024 18:15

Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altına kaldı

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altına kaldı

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek sağanağın durmasını bekledi.

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı'nda etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altına kaldı

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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