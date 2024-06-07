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Türkiye
AA 07.06.2024 17:38

Etnospor Kültür Festivali'nde cirit müsabakalarına büyük ilgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, cirit müsabakalarına büyük ilgi gösterdi.

Etnospor Kültür Festivali'nde cirit müsabakalarına büyük ilgi

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yapılan cirit müsabakaları, ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi.

Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Kulübü ve Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Etnospor Kültür Festivali'nde cirit müsabakalarına büyük ilgi

Seyirciler her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.

Müsabakalarda fırsat bulmasına rağmen sayı almaktan vazgeçerek rakibini bağışlayan sporcuların centilmenliği seyircilerden büyük alkış aldı.

Dünya kahveleri tanıtıldı

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) kurduğu stantta çeşitli ülkelere ait kahvelerin tanıtımı yapıldı.

Türk kahvesinin yanı sıra Boşnak, Filistin, Endonezya Sumatra, İtalyan, Kenya, Etiyopya, Kolombiya, Kosta Rika ve Yemen kahveleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etnospor'a katılan vatandaşlar kahve stantlarına büyük ilgi gösterdi.

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