Ankara'da 97 milyon lira değerinde 298 ton sahte gıda ele geçirildi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İvedik Mahallesi'nde bir işletmede arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan arama ve kontrollerde işletmede, 155 ton peynir, 140 ton tereyağ, 2500 kilogram jalapeno, 350 kilogram sucuk, 100 kilogram salça, 2 milyon 850 bin adet değişik markalarda etiket, 30 adet peynir ve tereyağ üretiminde kullanılan makine olmak üzere 298 ton sahte gıda ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 97 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mamak'taki denetimlerden yola çıkıldı

Operasyonla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyonun, 25 Nisan günü Mamak'ta yapılan bir denetimde yaklaşık 12 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirilmesinin ardından yapılan araştırmalar neticesinde başlatıldığını aktardı.

Sahte ürünlerin üretim yerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şahin, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda toptancılarının bulunduğu alanda bir işyerine ulaşıldığını ve buranın adeta bir imalathane gibi çalıştığını ifade etti.

"Bunu yapan vatana ihanetle eşdeğer bir iş yapmış oluyor"

Şahin, "Vatandaşımızın sağlığına kast eden, vatandaşımızın aldatılmasına yönelik, vatandaşımızın kandırılmasına yönelik her türlü eylemin karşısındayız. Hele gıda maddesi konu olunca bununla ilgili hassasiyetimiz en yüksek seviyededir. Bunu yapan vatana ihanetle eşdeğer bir iş yapmış oluyor. Bu sahtekarlığı, bu fırsatçılığı yapanın vatana ihanet edenden, bayrağa saygısızlık yapandan hiçbir farkı yok. Çünkü bunu büyükler yiyor, yaşlılar yiyor ama çocuklar da yiyor. Siz bu insanların güvenerek, markaya güvenerek efendim oradaki satıcıya güvenerek alıp da efendim gönül rahatlığıyla tükettiği gıda maddesine ihanet edemezsiniz. Hele onun güvenini asla sarsıp ona ihanet edemezsiniz." dedi.

Bu konudaki mücadelenin yılmadan ve kararlı bir şekilde artarak devam edeceğini vurgulayan Şahin, Ankara'nın bu hususta çok güvenli hale geleceğinin altını çizdi.

"Ankaralıların sağlığına kast eden insanları affetmemiz mümkün değil"

Olayla ilgili sanık konumundaki şahısların gözaltına alındığını kaydeden Şahin, milletin, vatandaşın, Ankaralıların sağlığına kast eden insanları affetmelerinin mümkün olmadığını, bir kar hırsıyla, bir ihtirasla buna yelteneceklerin ayağını denk alması gerektiğini vurguladı.