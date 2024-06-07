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Türkiye
AA 07.06.2024 15:16

Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin lira ceza

Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin lira ceza

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile yapılan trafik denetimi sırasında, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin plakası polisin dikkatini çekti.

Kastamonu'da kullanılmayan harf grubundan plaka taşıyan motosiklet, trafik ekiplerince takibe alındı.

Saraçlar Mahallesi İbni Neccar Sokak'ta durdurulan motosikletin sürücüsüne sahte plaka kullanmak suçundan 32 bin 170 lira, trafikte ehliyetsiz motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, kask takmadığı için de 690 lira olmak üzere toplam 45 bin 837 lira idari para cezası verildi.

Sahtecilik suçundan işlem başlatıldı

Sürücü hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı

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