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Türkiye
AA 07.06.2024 13:20

Kütahya’da inşaatta çökme yaşandı: 5 işçi yaralandı

Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’da inşaatta çökme yaşandı: 5 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mecidiye Mahallesi’ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

Kütahya’da inşaatta çökme yaşandı: 5 işçi yaralandı

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

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