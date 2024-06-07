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Türkiye
AA 07.06.2024 12:42

Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapılacak.

Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Bugüne kadar 84,3 milyar TL destek sağlandı

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” diye konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi Mahinur Özdemir Göktaş Aile
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