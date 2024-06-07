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Türkiye
AA 07.06.2024 11:38

Mersin merkezli 10 ilde dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 10 ilde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin merkezli 10 ilde dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince bilişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin kripto para piyasası üzerinden yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin son olarak Mersin'de yaşayan bir kişinin de aynı yöntemle 163 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

12 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Kastamonu, Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 14 cep telefonu, 11 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

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