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Türkiye
AA 07.06.2024 10:34

Kars'ta 1 tonluk "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor

Kars'ta 1 ton ağırlığındaki "Alaca fırtına" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Kars'ta 1 tonluk "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Savaş Çakal'ın yetiştirdiği 3 yaşındaki simental cinsi "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor.

Besici Savaş Çakal, çok büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa sunduklarını söyledi.

Arpa kırması ve özel yemlerle besiye alınan boğanın 3 yaşına geldiğini ve satışa sunduklarını anlatan Çakal, boğanın ismini rengi ve beslenmesinden dolayı verdiklerini belirtti.

Kars'ta 1 tonluk "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor

Her gün şampuanla duş aldırıyor

Boğanın bakımlı olduğunu dile getiren Çakal, "Boğamıza her gün sabahları şampuanla duşunu aldırıp yemeğini yediririz, sonra uyku moduna geçer. Yaklaşık 1 ton ağırlığında boğamızın alıcılarını bekliyoruz. Piyasa olarak 220-230 bin lira bandında değeri var." diye konuştu.

Eğitim hayatının ardından ata, dede mesleği besiciliği babasıyla sürdüğünü dile getiren Çakal, hayvancılığı severek yaptığını anlattı.

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