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Türkiye
TRT Haber 07.06.2024 09:40

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışla birlikte mevsim normalleri civarına inecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ, Bingöl'ün güneyi ile Bitlis'in batısı hariç), Doğu Karadeniz''in iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun iç, güney ve doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 28, İstanbul'da 30, Adana'da 37, İzmir'de 35, Diyarbakır'da 38, Samsun'da 28, Antalya'da 36 derece civarında seyredecek.

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