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Türkiye
AA 07.06.2024 12:14

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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