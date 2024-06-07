Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.