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Türkiye
AA 07.06.2024 14:08

19 kişiye mezar olan binanın bodrumunda açılan pencere temele zarar vermiş

Hatay'da depremde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Altunkaya Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın bodrum katında açılan pencerenin temele zarar verdiği, 135 derece bükülmesi gereken etriyelerin 90 derece bırakıldığı ve statik projede yönetmeliğin dışına çıkıldığı anlatıldı.

19 kişiye mezar olan binanın bodrumunda açılan pencere temele zarar vermiş

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 19 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanık binanın müteahhidi İ.S'nin (65) "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan müşteki ifadelerine göre ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde, binanın saat 04.17'deki ilk depremde yıkıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede yer verilen Gaziantep Üniversitesinin hazırladığı bilirkişi raporunda, apartmanın mimari projelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapının çeşitli tadilatlar geçirdiğinin anlaşıldığı anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Statik proje ve statik hesap raporları incelendiğinde proje ve rapor verilerinin tutarlı olduğu ancak statik projede yönetmeliğin dışına çıkılarak kolon ve perde boyutlarının uygun olmaması ve donatıların yetersiz kalması gibi birçok hata yapıldığı, enkesit (yapının duvar kalınlığı, döşeme bilgisi, tavan kalınlığı ve odaların yüksekliği gibi bilgileri görmeyi sağlayan çizimler) detaylarının birçok kolonda yer almaması ve etriye aralıklarının kolon gibi önemli taşıyıcı elemanlarda dahi verilmemiş olup bunun önemli bir kusur olduğuna kanaat getirilmiştir."

Raporda, binanın bodrumundaki açılan pencereye değinilerek, "Binanın bodrumunda, perde duvarda açılan pencere kesiti temele zarar vermiştir. Ayrıca donatılarda paslanma ve donatı aralıklarının değişken olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Ayrıca, 135 derece bükülmesi gereken etriyelerin 90 derecede bırakıldığı, binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem yönetmeliğine yeterince uyulmadığının görüldüğü rapoda kaydedildi.

Binaya sonradan müdahalelerin taşıyıcı sisteme zarar verdiğini ileri sürdü

Sanık İ.S. iddianamedeki ifadesinde, müteahhitliğini yaptığı binanın fenni mesulü de olduğunu belirtti.

Binanın 1992'de yapımına başlanıp 1994'te tamamlandığını bildiren İ.S, şunları kaydetti:

"Dönemin şartlarına uygun olarak bu binayı inşa ettik. Binanın inşaatında herhangi bir kusurum yoktur. 1997'de Hatay depremi yaşandığından yapmış olduğum binaları tek tek gezerek hasar alıp almadıklarını inceledim. O tarihte bu binada herhangi bir hasar yoktu. 2000 yılından sonra binaya yapılan müdahaleler sonucu taşıyıcı sisteme zarar verildiğini eşimin iş arkadaşı ve aynı binada dairesi olan birinden duydum. Binanın yıkıldığını depremden sonra öğrendim. Bu binada ölenler olduğunu bilmiyordum."

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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