Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Merkez Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda yürüyen Rümeysa K., sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.

Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.

Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.