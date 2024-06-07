Mersin'de yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

İlçenin Merkez Mahallesi'nde bir sitede yer alan 15 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların binayı sarması ile yangının üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçraması sebebiyle bazı vatandaşlar binada mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin bir kısmının kendi imkanlarıyla binadan çıktığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen bu vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

4 itfaiye eri de dumandan etkilendi

Binanın 2. katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Bu itfaiye erlerinden 2'si hastaneye götürülürken diğer 2'sine olay yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı evcil hayvanları da kurtardı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.