Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motorlu taşıt ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının yerine yazılı ve direksiyon sınavlarına girdiğini belirledi.

20 kişinin yerine sınava girmiş

Yapılan tespitlerin ardından, 10 Temmuz günü, Muş merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sınava giren şüpheli ve yerine sınava girdiği 20 kişi yakalandı.

Şüphelinin, son 2 yılda, sınava girmek için 16 ilden Muş'a gelen 20 adayın yerine sınavlara girdiği belirlendi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 97 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildiği ifade edildi.