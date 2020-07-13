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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Ahırlı ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ahırlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında Karacakuyu Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Uygulanacak karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Sağlık ekipleri mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirdi, hastaların temasta bulundukları kişiler ise takibe alındı.
Etiketler: koronavirüs konya koronavirüs Konya karantinaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:52
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